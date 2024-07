16 Mannschaften spielen ab Mittwoch (18 Uhr) beim Brezelfestturnier des FC Speyer 09 mit. Gruppe A bilden Alte Herren, Spargelgauchos, Ski-Club und 346er. Pool B besteht aus Judosportverein, 1. FC Maschinenblock, Luga GmbH sowie Feuer-Vogel; C: Tecis Mannheim, Förderverein Sankt Florian, Kickers Markt-Journal, Autoglanz Expert; D: Round Table, Kaiserdom, FC Thor, AV 03 Boxen. Am Mittwoch und Donnerstag gibt es jeweils zwölf Vorrundenspiele bis 20 Uhr. Am Samstag (13 Uhr) geht es mit den Viertelfinals und den Endspielen weiter. Das Match um Platz eins steigt um 15.20 Uhr.