Der neue Kreisverkehr an der Kreuzung Wormser Landstraße, St.-Guido-Stifts-Platz und Petschengasse wird laut Speyerer Stadtverwaltung im Lauf des Donnerstag, 2. Dezember, freigegeben. Derzeit kann mit Ampelregelung nur jeweils eine Hälfte des „Speyerer Eis“ befahren werden, wie der Kreisel im Volksmund genannt wird. Er soll die Ampeln ersetzen, die früher den Verkehr an dieser Kreuzung regelten.

Die gesamte Baumaßnahme, die mit 1,2 Millionen Euro angesetzt war und seit Monaten läuft, ist noch nicht fertig. Aktuell wird noch am letzten Bauabschnitt zwischen der Bahnhofstraße und dem neuen Kreisverkehr gearbeitet: An der Straße Hirschgraben sind die neuen Bereiche für Radfahrer und Fußgänger schon gut erkennbar, aber die Fahrbahn ist noch am Entstehen. Dieser Bereich bleibt laut Stadt zunächst weiterhin für den Verkehr gesperrt. Bisher hatte sie einen Abschluss des Gesamtprojekts bis Jahresende angepeilt, sofern das Wetter mitspielt.