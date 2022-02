In der kommunalen Impfstelle in der Speyerer Stadthalle starten am Dienstag die Corona-Schutzimpfungen mit dem Vakzin „Nuvaxovid“ des US-amerikanischen Herstellers Novavax. Wie Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage mitteilt, sind für diese Woche 495 Impftermine in Speyer speziell mit dem Novavax-Impfstoff vergeben worden. Impfwillige konnten auf dem Landesportal www.impftermin.rlp.de angeben, dass sie ausdrücklich mit diesem Impfstoff geimpft werden möchten. „Dienstag und Mittwoch sind sehr gut gebucht. Am Donnerstag sind nur elf der verfügbaren Termine fest eingebucht, am Freitag noch gar keiner“, so Eschenbach am Montag.

Der Novavax-Impfstoff funktioniert anders als die Vektorimpfstoffe von Johnson & Johnson und Astrazeneca und die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna. Das Novavax-Vakzin hat eine Protein-Basis und enthält winzige Partikel des Erregers Sars-CoV-2, gegen den die Impfung schützen soll. Der Körper wird hier also mit Kopien des Spike-Proteins des Coronavirus geimpft, statt es selbst nachzubilden – wie bei den mRNA-Impfstoffen.

In Speyer wird der Novavax-Impfstoff laut der Stadt-Sprecherin vorerst mit Termin in der kommunalen Impfstelle verimpft. „Sollten aber Dosen übrig bleiben, kann der Impfstoff auch beim freien Impfen angeboten werden.“ Dieses findet dienstags bis samstags, 9 bis 16 Uhr, in der Stadthalle statt. Samstags ist von 9 bis 16 Uhr immer Familienimpftag für alle ab fünf Jahren, freitags von 14 bis 16 Uhr können Kinder zwischen fünf und elf Jahren ohne Terminvereinbarung geimpft werden.