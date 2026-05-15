Ab August erweitert die Stadt Speyer ihr Betreuungsangebot bei der Ganztagsförderung um die Freitagnachmittagsbetreuung „GaFöG Plus“ für Grundschulkinder. Das Angebot richtet laut Mitteilung der Stadt sich im Schuljahr 2026/2027 zunächst an Kinder der ersten Klassenstufe. Sollten nach Abschluss der Anmeldephase noch Plätze verfügbar sein, könnten auch Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen zwei bis vier teilnehmen. Die Betreuung wird an den städtischen Grundschulen angeboten, sofern sich an der jeweiligen Schule mindestens acht Kinder anmelden. Ziel ist es, Familien eine verlässliche Betreuung auch am Freitagnachmittag zu ermöglichen. Die Betreuung findet freitags von 12 bis 16 Uhr statt. Die Durchführung übernimmt der Caritasverband, mit dem die Stadt eine entsprechende Kooperationsvereinbarung geschlossen hat.

Der Start der Freitagnachmittagsbetreuung „GaFöG Plus“ ist am 14. August, da während der Sommerferien kein regulärer Betreuungsbetrieb stattfindet. Mit der Anmeldung verpflichten sich die Eltern zur Zahlung der städtischen Beiträge; zusätzlich fallen Verpflegungskosten für das Mittagessen an. Die Anmeldung erfolgt über das Elternportal auf der Website der Stadt Speyer. Anmeldungen sind bis 31. Mai möglich. Weiter weist die Stadt darauf hin, dass eine Ferienbetreuung bei diesem Angebot nicht vorgesehen ist.

Weitere Informationen zum Angebot und zu den Beiträgen sind auf der Website der Stadt Speyer unter www.speyer.de/de/bildung/kinder/ abrufbar.