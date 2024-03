Einschränkungen auf der A61: Ab Freitagabend wird nach Angaben der Autobahn GmbH ab etwa 20 Uhr die Autobahn in Fahrtrichtung Hockenheim zwischen dem Kreuz Speyer und Hockenheim vollgesperrt. Es ist die zweite planmäßige Sperrung nacheinander. Bereits am vergangenen Wochenende war die Gegenfahrbahn für Sanierungsarbeiten an der Rheinbrücke für den Verkehr gesperrt. Zwischen Vorland- und Strombrücke wird eine sogenannte Übergangskonstruktion ausgetauscht. Der Rastplatz Spitzenrheinhof werde bereits ab Freitag gegen 8 Uhr gesperrt. Ab Montag, circa um 5 Uhr, soll die Fahrbahn wieder freigegeben werden. In der Zwischenzeit sei eine Umleitung ausgeschildert. Ab dem Kreuz Speyer führe sie über die B9 und B39 und über die Salierbrücke bis zur Anschlussstelle Hockenheim. Wer nach Karlsruhe oder Heilbronn fahren will, könne den Bereich ab dem Autobahnkreuz Frankenthal auch großräumiger umfahren: „Dafür der A6 bis zum Viernheimer Dreieck und dann weiter bis zum Dreieck Hockenheim folgen“, teilt die Autobahn GmbH mit.