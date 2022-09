Die seit voriger Woche laufende Fahrbahnsanierung an der A61 zwischen Speyer und Schifferstadt ist ab Donnerstag, 19 Uhr, mit einer veränderten Verkehrsführung verbunden.

Am Donnerstag wird die Verkehrsführung umgebaut. Danach sollen je Richtung zwei Fahrstreifen verengt zur Verfügung stehen. Die Auffahrt in Richtung Speyer an der Anschlussstelle Schifferstadt wird gesperrt. Das hat die Autobahn GmbH mitgeteilt, die als Termin für den voraussichtlichen Abschluss der Arbeiten den Dezember 2022 nennt. Die Hauptphase der Sanierungsarbeiten beginnt demzufolge im Oktober. Dann werde ein Fahrstreifen der zu sanierenden Fahrbahn nach Speyer auf die Gegenfahrbahn umgelegt und der andere am Baufeld vorbeigeführt. Über diesen kommenden Abschnitt der Arbeiten soll noch einmal gesondert informiert werden.

Während des jetzt nötigen Umbaus der Verkehrsführung könne es vom 15. September, 19 Uhr, bis zum 19. September, 6 Uhr, zu kurzfristigen Sperrungen einzelner Streifen und damit auch zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die A61 bleibe jedoch in beiden Richtungen befahrbar. Fahrer, die an der Anschlussstelle Schifferstadt mit Fahrtziel Speyer/Hockenheim auf die A61 auffahren möchten, nutzen laut der Autobahn GmbH die ausgewiesene Umleitung über die L532 bis zur B9 östlich von Schifferstadt und fahren auf der B9 bis Speyer oder wechseln am Kreuz Speyer auf die A61 in Richtung Hockenheim.