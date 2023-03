In der Nacht auf Samstag, gegen 2.40 Uhr, hat ein 24-Jähriger einen Unfall auf der Autobahn 61 in Höhe des Parkplatzes Spitzenrheinhof verursacht, in dessen Folge die Autobahn teils gesperrt werden musste. Wie die Polizei weiter mitteilt, ist der Mann, der in Fahrtrichtung Hockenheim unterwegs war, aufgrund eines Fahrfehlers mit seinem Audi von der Fahrspur abgekommen und dabei mit einem neben ihm fahrenden Lastwagen kollidiert. Der Pkw des 24-Jährigen sei daraufhin in die Mittelleitplanke gedrückt worden und schließlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen gekommen. Der Audifahrer sei dabei leicht verletzt worden und habe sich selbstständig in ein Krankenhaus begeben. Es seien Fahrzeugteile und Betriebsstoffe auf einer Fahrbahnlänge von etwa 150 Meter verteilt worden. Der Abschnitt der A61 habe in Fahrtrichtung Hockenheim rund 45 Minuten gesperrt werden müssen. Die Reinigung der Fahrbahn habe weit bis nach Sonnenaufgang angedauert. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 19.000 Euro.