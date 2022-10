Auf der Autobahn 61 zwischen Schifferstadt und Speyer schreitet die Sanierung der Fahrbahn in Richtung der Domstadt voran. Wie die Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH mitteilt, geht es nach dem Abschluss der Arbeiten im rechten Fahrbahnbereich nun auf der linken Seite weiter. Der nötige Umbau der Verkehrsführung beginne am Montag um circa 20 Uhr und werde am Donnerstag, 27. Oktober, abgeschlossen. Dabei werde der Verkehr in Richtung Speyer auf die bereits sanierte Fahrbahnseite umgelegt, zusätzlich stehe weiterhin der auf die Gegenfahrbahn umgelegte Fahrstreifen zur Verfügung. Während des Umbaus der Verkehrsführung könnte es erforderlich sein, den Verkehr in Fahrtrichtung Speyer einstreifig über die Gegenfahrbahn zu lenken. Mit Beginn der Asphaltarbeiten sollen jedoch wieder zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung – wenn auch verengt – zur Verfügung stehen.