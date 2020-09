Auf mindestens 70.000 Euro schätzt das Polizeipräsidium Mannheim den Schaden, der am Mittwochabend um 19.30 Uhr auf der A61 zwischen dem Rastplatz Binshof und dem Autobahnkreuz Speyer bei einem schweren Verkehrsunfall entstanden ist. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, musste der 74-jährige Fahrer eines Imbiss-Wagen wegen eines Reifenschadens am rechten Fahrbahnrand halten. Dabei sicherte er das Pannenfahrzeug mit dem Warndreieck ab. Eine 47-jährige SUV-Fahrerin erkannte die Gefahrenstelle zu spät und konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge total beschädigt. Glücklicherweise wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt. . Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste der rechte und mittlere Fahrstreifen bis 23.15 Uhr gesperrt werden.