Auf der A61 zwischen dem Kreuz Speyer und der Anschlussstelle Schifferstadt beginnen am Montag, 5. September, Bauarbeiten, die für Verkehrseinschränkungen sorgen. Laut einer Pressemitteilung der zuständigen Autobahn GmbH Südwest, wird der Verkehr in Richtung Koblenz auf eine Spur reduziert. Ab Mitte September sollen dann zwei Fahrstreifen in jede Richtung für Autofahrende zur Verfügung stehen. Der Abschluss der Arbeiten ist demnach für Dezember vorgesehen. Die Fahrbahn wird auf 7,5 Kilometern erneuert. Auch die Schutzplanken auf der Strecke sowie der Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes Birkenschlag werden modernisiert. Deshalb stehe der Parkplatz während der Bauzeit auch nicht zur Verfügung.