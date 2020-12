Ein brennendes Fahrzeug hat die Speyerer Feuerwehr am frühen Mittwochabend auf der A61 in Höhe des Parkplatzes Nachtweide gelöscht. Der Fahrer, der in Richtung Schifferstadt unterwegs war, konnte seinen Wagen am Seitenstreifen abstellen und sich unversehrt in Sicherheit bringen, berichtet die Feuerwehr. Warum das Auto in Brand geriet, ist unklar. Neben 18 Feuerwehrleuten waren auch die Autobahnpolizei, der Rettungsdienst sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.