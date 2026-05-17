A-Klassist TC Römerberg hat auch das Spitzenspiel gegen TC Mutterstadt auf eigener Anlage 7:2 gewonnen und seinem Siegeszug das vorzeitige Sahnehäubchen verpasst.

Denn nach dem unglücklich verpassten Pfalzligaaufstieg 2025, als die Auswahl im Showdown am mit Ausländern aufgerüsteten RW Pirmasens scheiterte, soll es heuer klappen, wie Punkt 2 Michael Schwarz im Gespräch mit unserer Zeitung verdeutlichte. Nachdem Römerberg mit Mutterstadt nun einen bislang ebenfalls ungeschlagenen Brocken aus dem Weg räumte, warten möglicherweise noch TC Lambsheim und TC Mörsch II als Stolpersteine.

Doch just Lambsheim kassierte am Sonntag gegen Mörsch beim 4:5 die erste Niederlage, ehe es zum Saisonfinale zur Entscheidung kommen könnte: „Wir wollen mit der Stimmung dann antreten, dass wir es schaffen können“, so Schwarz. In Bestbesetzung sei er zuversichtlich. Verletzungen auf beiden Seiten seien nie ausgeschlossen.

Freude auf Speyer

Vielleicht winkt dann in der Pfalzliga ja ein Wiedersehen mit dem alten Rivalen WR Speyer, nachdem sich der TCR in den vergangenen Jahren eher der zweiten und dritten Vertretung aus der Domstadt gegenübersah: „Es hat immer Spaß gemacht, die Leute wiederzutreffen. Wenn es so kommt, freuen wir uns.“

Nach den Einzeln führte der TCR gegen den TCM mit 4:2. Spannend machten es die hinteren Positionen fünf und sechs. Doch Mannschaftsführer Federico Tocco (7:5, 7:5) sowie Nico Knochel (7:5, 6:4) aus dem zweiten Team triumphierten. Schwarz: „Nico hilft und bewährt sich immer, wenn er spielt.“ Er sprang für Jaron Schwarz ein, dem einzigen Schwarz außerhalb der Verwandtschaft.

Vorne behielten die Brüder Tobias und Michael Schwarz die Oberhand. Tobias bezwang den Ex-Römerberger Robbin Engisch 6:3, 7:5. Michael setzte sich 6:1, 6:3 durch. Die Gegenpunkte ließen in der Mitte Daniel Klupp (5:7, 6:7) beziehungsweise Daniel Vogelsang (2:6, 3:6) zu: „Da hat Mutterstadt gut gespielt.“ „Im Doppel hat uns unsere Siebener-Aufstellung in die Karten gespielt“, erklärte die Nummer 2. Denn Römerberg stellte seine 1 und 6, 2 und 5, 3 und 4 zusammen. Die Endstände lauteten 6:3, 6:4 für Klupp/Vogelsang, 7:6, 6:4 für Michael Schwarz/Tocco, 6:1, 6:2 für Tobias Schwarz/Knochel.