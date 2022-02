Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Montag 99 weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 7601 Speyerer und Speyererinnen mit Sars-CoV-2 infiziert. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 691,7 – und damit weiterhin deutlich unter dem landesweiten Durchschnittswert von 1109,1. Während in den vergangenen Wochen besonders hohe Inzidenzen bei den Unter-20-Jährigen in Speyer gemeldet wurden, liegt mittlerweile die Gruppe der 20- bis 59-Jährigen an der Spitze: 905,3 beträgt der Inzidenzwert bei letztgenannter Gruppe. Bei den Unter-20-Jährigen liegt er mit 888,4 deutlich darunter, ebenso die Gruppe der Über-60-Jährigen mit einem Inzidenzwert von 213,7.