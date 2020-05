Opfer eines Diebstahls ist am Montagnachmittag eine 91-jährige Speyererin beim Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft in der Auestraße geworden. Tatverdächtiger ist nach Angaben der Polizei ein circa 40 Jahre alter, etwa 1,80 Meter großer Mann, der in Begleitung eines circa zwölf Jahre alten Kindes war. Der Mann hatte die Seniorin laut Polizeibericht im Markt in ein Gespräch verwickelt. Nachdem sich die Wege wieder trennten, bemerkte die 91-Jährige, dass ihr schwarzer Einkaufsbeutel fehlte, der an ihrem Rollator befestigt war. In dem Beutel befanden sich circa 50 Euro Bargeld und Schlüssel. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den verdächtigen Personen geben können. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.