90 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind dem Landesuntersuchungsamt (LUA) binnen 24 Stunden für Speyer gemeldet worden. Damit ist die Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt auf 463,1 gestiegen (Mittwoch: 340,9; Dienstag: 329,1).

Speyer kommt damit aktuell auf den fünfthöchsten Wert unter den Landkreisen und kreisfreien Städten im Bundesland nach Kaiserslautern (681,3), Mainz (538,4) dem Landkreis Kaiserslautern (519,2) und Koblenz (464,8). Landesmittel bei der Sieben-Tage-Inzidenz: 342,4.

Die jüngst gemeldeten Neuinfektionszahlen sind mit Vorsicht zu behandeln: Wie das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises am Donnerstagnachmittag mitteilte, gab es in den vergangenen Tagen „Übermittlungsprobleme bezüglich der Fallzahlen“. Es seien „nicht alle der von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingegebenen und übermittelten Fälle“ in der Statistik des LUA beziehungsweise des Robert-Koch-Instituts (RKI) erschienen.

„Gemeinsam mit dem LUA, dem RKI und dem Gesundheitsamt wurde fieberhaft Ursachenforschung betrieben, und das Problem konnte behoben werden“, informiert die Kreisverwaltung. Der Datentransport funktioniere seit Donnerstag wieder. Das auch für Speyer zuständige Gesundheitsamt teilt mit, dass die aktuellen Fallzahlen auf „viele Einzelfälle, auch in familiären Bereichen, zurückzuführen seien“. Als einzigen neuen Corona-Ausbruch führt das Amt fünf Fälle in der Stadtklinik Frankenthal.