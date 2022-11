Zum Gedenken an die Opfer der Novemberpogrome von 1938 haben sich am Mittwochabend rund 150 Teilnehmer am Platz der alten Synagoge in der Hellergasse versammelt. Die Redner schlugen Bogen in die Gegenwart.

„Wir sind heute hier, um an die Mörder zu erinnern“, sagte Landesrabbiner David Schwezzoff. Bei der würdigen Gedenkfeier, die mit einem Schweigemarsch ab der Alten Münze begonnen hatte, drückte er in Psalmen die Hoffnung auf eine „schöne gemeinsame Zukunft“ aus.

Der DGB-Stadtverband veranstaltet die Stunde der Erinnerung und Mahnung seit 1978. Sein Vorsitzender Axel Elfert kritisierte in seiner Rede „feige Anschläge“ wie den auf das Grünen-Büro der Stadt und verdammte den Krieg in der Ukraine. „Das Miteinander darf nicht von Hass und Spaltung zerfressen werden“, warnte Elfert vor Demokratiefeinden, Lügen und Verschwörungstheorien. Der Begriff Sozialneid sei wieder in Mode gekommen, Menschen würden gegeneinander ausgespielt. Er forderte mehr Personal zur besseren Überprüfung bei der Vergabe und Nutzung von Waffen. „Gewalt ist durch nichts zu entschuldigen oder zu rechtfertigen.“

„Sie gehören zu Speyer“

Die Zerstörung der Synagogen in einer Novembernacht vor 84 Jahren sei von langer Hand geplant gewesen, berichtete Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) vom symbolischen Ende jüdischer Präsenz im öffentlichen Raum. Auch in Speyer. Am 9. November sei das menschenverachtende Ziel des nationalsozialistischen Regimes offenkundig geworden. „Das Grauen war auch in Speyer sichtbar“, sagte Seiler. „Und das, obwohl jüdisches Leben bereits seit dem Mittelalter in unserer Stadt existierte.“ Erst Jahrzehnte später sei es wieder sichtbar geworden. „Wir verneigen uns vor Ihnen und bitten um Vergebung“, sagte sie zu den zahlreich erschienenen Mitgliedern der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz und betonte: „Sie gehören zu Speyer.“

Solange Polizeipräsenz vor Synagogen Normalität sei, seien die Deutschen von eigener Verantwortung für das Geschehene weit entfernt, so Dorothee Wüst, Präsidentin der Evangelischen Landeskirche. „Wir müssen auch uns selbst gegenüber wachsam bleiben“, sagte Wüst. „Mitmenschlichkeit fällt nicht vom Himmel.“ Musikalisch begleitete Uli Valnion mit dem Gewerkschaftschor „Rote Raben“ das Gedenken.