Ein hoher Sachschaden und zwei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag in Nähe des Rinkenbergerhofs ereignet hat. Wie die Polizei meldet, wollte ein 89-Jähriger mit seinem Auto von der B9 kommend an der Anschlussstelle Speyer-Rinkenbergerhof nach links auf die K1 in Richtung Otterstadt abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 40-Jährigen, die auf der K1 in Richtung Rinkenbergerhof unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Auto der Frau zusätzlich gegen die Leitplanke prallte. An beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus. Der 89-Jährige erlitt eine Schulterprellung und ein Trauma der Halswirbelsäule, die 40-Jährige erlitt Schmerzen in der Brust. Die Unfallbeteiligten kamen ins Krankenhaus, beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf 40.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Anschlussstelle Rinkenbergerhof sowie die K1 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.