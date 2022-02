Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Donnerstag 88 weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 9425 Speyerer und Speyererinnen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. 2111 von ihnen gelten aktuell als infiziert. Der Inzidenzwert für Speyer liegt mit 745 (Vortag: 727,2) deutlich unter dem rheinland-pfälzischen Durchschnittswert von 994,1. Am stärksten fällt das Infektionsgeschehen in der Gruppe der 20- bis 59-Jährigen aus. Inzidenz: 882,4.