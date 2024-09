Ein 87-jähriger Mann ist am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in der Eichendorffstraße gestürzt und hat sich schwer verletzt. Bei Eintreffen der Polizei war der Mann bereits in medizinischer Behandlung und kaum ansprechbar. Er wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei wurde sein Fahrrad an einem nahegelegenen Fahrradständer gefunden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden: Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.