Ein 87-Jähriger ist gemeinsam mit seiner Ehefrau in einem Markt in der Tullastraße einkaufen gewesen, als eine Diebin seine Handtasche aus dem Einkaufswagen mitgehen ließ. Wie die Polizei weiter mitteilt, entwendete die Unbekannte die Handtasche, als sich das Ehepaar kurz von seinem Einkaufswagen abgewandt hatte, verstaute das Diebesgut gegen 16.17 Uhr in ihrer eigenen Umhängetasche und verschwand – mitsamt dem Geldbeutel des Seniors, in dem sich ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag, der Ausweis, Führerschein und ein Schlüsselbund befunden haben. Beschrieben wird die Täterin wie folgt: schmale Statur, schwarze Kappe mit Aufschrift „Love“, hellgrauer Pullover, hellblaue Jeans, weiße Sneakers, schwarze FFP2-Maske. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06232 137-0. Die Beamten raten: „Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.“ Weitere Präventionshinweise gibt es im Internet unter

http://www.polizei-beratung.de.