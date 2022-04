Das Landesuntersuchungsamt hat 86 weitere bestätigte Corona-Fälle für Speyer gemeldet. Damit hat es seit Beginn der Pandemie nachweislich 14.733 Corona-Fälle in der Domstadt gegeben. Der aktuelle Inzidenzwert ist leicht angestiegen, lag am Dienstag bei 520,3 (Montag: 482,8) und ist damit etwa halb so hoch wie der rheinland-pfälzische Durchschnittswert von 963,6. Am niedrigsten ist die Inzidenz mit 383,9 bei den Unter-20-Jährigen (Vortag: 307,1), bei den 20- bis 59-Jährigen liegt sie bei 607,3 (Vortag: 592,1). Die Altersgruppe der Über-60-Jährigen hat am Dienstag einen Inzidenzwert von 453,3 (Vortag: 401,5) aufgewiesen.