Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Freitag 85 neue Infektionen mit dem Coronavirus für Speyer gemeldet. Der Inzidenzwert liegt damit bei 346,9. Mit einem Inzidenzwert von 439,3 fällt das Infektionsgeschehen in der Gruppe der 20- bis 59-Jährigen weiterhin am größten aus. Für die Unter-20-Jährigen gibt das LUA den Inzidenzwert 329,0 an. Bei den Über-60-Jährigen ist das Infektionsgeschehen in Speyer laut der Statistik am niedrigsten. Inzidenz hier: 200,7.