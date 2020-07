Schwere Verletzungen hat sich ein 85-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen in Speyer zugezogen. Laut Polizeibericht war eine 43-jährige Autofahrerin auf der Straße Grüner Winkel in Richtung Eselsdamm unterwegs. Da sich im Kreuzungsbereich der beiden Straßen, in dem die Regel „rechts vor links“ gilt, eine Baustelle befindet, musste sich die Frau laut Bericht in Kreuzung „hineintasten“, um sie zu passieren. Dort stieß sie anschließend mit dem von links kommenden 85-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Der Mann stürzte und zog sich Verletzungen am Kopf zu, die in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden mussten. Einen Fahrradhelm trug der 85-Jährige nach Polizeiangaben nicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 400 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.