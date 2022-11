Am Donnerstag gegen 9.15 Uhr haben Zeugen der Polizei mitgeteilt, dass sie auf einem Parkplatz in der St.-German-Straße einen Verkehrsunfall beobachtet haben. Dort sei ein älterer Mann beim Einparken in eine Parklücke mit seinem Auto an ein geparktes Fahrzeug gefahren. Anschließend fuhr der Mann aus der Parklücke und suchte sich einen anderen Parkplatz. Bei der nächsten Parklücke fuhr er gegen einen Pfosten. Ein Zeuge sprach den älteren Herrn auf die Unfälle an. Da der Verursacher selbst angeblich keine Schäden festgestellt hatte, fuhr er davon. Der Zeuge informierte die Polizei. Nach der Unfallaufnahme wurde der 85-jährige Mann zu Hause aufgesucht. An seinem Fahrzeug stellten die Beamten den Zeugenbeschreibungen entsprechende Schäden fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 2800 Euro, so die Polizei.