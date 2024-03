Schmerzen im Beinbereich trug eine 84-jährige Fußgängerin nach Polizeiangaben bei einem Unfall am Donnerstag zwischen 17.15 und 17.30 Uhr in der Winternheimer Straße nahe des Kreisverkehrs davon. Demnach schob die Frau ihr Fahrrad vom Kreisverkehr kommend in Richtung Winternheimer Straße und wurde auf Höhe der Unterführung der B39 von hinten von einem unbekannten Autofahrer angefahren. Dabei sei die 84-Jährige mitsamt Fahrrad zu Boden gestürzt. Der Autofahrer sei nach dem Unfall ausgestiegen, habe etwas zu der Frau gesagt, sei aber dann wieder ins Auto gestiegen, ohne sich weiter um die 84-Jährige zu kümmern. Sie sei ins Krankenhaus gekommen. Das Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers beschreibt die 84-Jährige als hell- silber- oder graufarben, so die Polizei. Den Fahrer habe sie als „südländischen Phänotypen mit kurzen, dunklen Haaren“ und etwa 70 Jahre alt beschrieben. Die Beamten bitten um Hinweise zum Unfall oder dem fraglichen Auto. Zeugen oder der Autofahrer selbst werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.