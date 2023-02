Nicht in die Zielgruppe angeblich unvernünftiger junger Fahrer passt ein 83-Jähriger, den die Speyerer Polizei bei einer Kontrolle am Dienstag, 12.20 Uhr, in der Landauer Straße ohne Führerschein erwischt hat. Er war laut Bericht auch kein Ersttäter: „Da der Fahrer bereits zum vierten Mal wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeuges ohne gültige Fahrerlaubnis aufgefallen ist, wurde sein Pkw zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt.“ Aufgefallen sei der Mann, weil eine Zeugin sein rückwärts rollendes Fahrzeug der Polizei gemeldet hatte, in dem der Mann auch selbst saß.