Leicht verletzt hat sich am Dienstag gegen 12 Uhr laut einem Bericht der Speyerer Polizei ein 83-jähriger Radfahrer bei einem Unfall. Wie die Beamten mitteilten, war der Mann in der Paul-Egell-Straße unterwegs und verlor nach dem Überholen eines Fußgängers die Kontrolle über sein Rad. Er stürzte seitlich auf den Kopf und verletzte sich dabei, weshalb er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. „Auch wenn für Radfahrer keine Helmpflicht besteht, empfiehlt die Polizei, einen Helm zu tragen“, heißt es von den Beamten. „Schlimmere Kopfverletzungen, welche im schlimmsten Fall zum Tod führen könnten, können durch das Tragen eines Helmes verhindert werden.“