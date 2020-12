Einen Falschfahrer auf der A61 nahe Speyer hat am Dienstagmorgen um 4.30 Uhr eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei gemeldet. Die Frau war auf der A61 Höhe Parkplatz Nachtweide in Fahrtrichtung Koblenz unterwegs, als ihr ein Auto auf der Fahrbahn entgegenkam. Zu einem Zusammenstoß war es nicht gekommen, teilte die Autobahnpolizei am Abend mit. Die Autobahnpolizei hat den Falschfahrer auf der A61 Höhe Anschlussstelle Hockenheim entdeckt. Auf die Signale des Streifenwagens reagierte der Falschfahrer zunächst nicht. In Zusammenwirken mit Beamten der Autobahnpolizei Walldorf und der Bereitschaftspolizei Bruchsal konnte der Falschfahrer kurz hinter der Tank- und Rastanlage Hockenheim schließlich gestoppt werden. Gegen den 83-jährigen VW-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es durch den Falschfahrer nicht zu Unfällen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Autofahrer, denen der Falschfahrer ebenfalls begegnete, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation in Ruchheim, Telefon 06237 9330, zu melden.