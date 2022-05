Am Mittwochvormittag ist eine 83-jährige Speyererin Opfer von Telefonbetrügern geworden. Wie die Polizei mitteilt, hat eine Anruferin gegenüber der Seniorin am Telefon behauptet, die Tochter der 83-Jährigen zu sein. Sie liege auf der Intensivstation mit einer Corona-Infektion und benötige dringend eine teure Spritze. Dann habe ein angeblicher Professor des Gespräch übernommen und einen Geldbetrag in Höhe von 20.000 Euro sowie Schmuck von der Rentnerin gefordert. Die Frau hat laut Polizei die Anweisungen befolgt, Bargeld und Schmuck im Wert von etwa 15.000 Euro in einen Umschlag getan und diesen einem Mann übergeben, der vor ihrer Haustür gewartet hat. Umgangssprachlich wird diese Art von Telefonbetrug auch Enkeltrick genant.