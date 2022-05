Einen Schaden in Höhe von rund 9000 Euro und zwei Autos, die abgeschleppt werden mussten, sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 16.20 Uhr an der Kreuzung Spaldinger Straße und Holunderweg in Speyer zugetragen hat. Wie die Beamten der Polizei Speyer mitteilen, missachtete eine 83-jährige Autofahrerin die Vorfahrt einer 48-Jährigen.