Ein 82-jähriger Autofahrer hat am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr in Speyer einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Senior im Ziegelofenweg unterwegs und wollte nach links in die Fritz-Ober-Straße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 48-jährigen Autofahrers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Wagen des 82-Jährigen anschließend nicht mehr fahrbereit war. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 10.000 Euro.