Leichte Verletzungen am Kopf hat sich eine 82-jährige Fahrradfahrerin bei einem Unfall am Sonntagvormittag in der Karmeliterstraße in Speyer zugezogen. Wie die Polizei berichtet, wollte die Frau, die in Fahrtrichtung Postplatz unterwegs war, einem entgegenkommenden Auto Platz machen und auf den Gehweg ausweichen. Dabei stürzte sie. „Schlimmere Verletzungen konnten glücklicherweise durch den Fahrradhelm verhindert werden“, schreibt die Polizei. Die Seniorin kam zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Das Fahrrad blieb unbeschädigt.