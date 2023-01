Das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hat nach Einschätzung der Polizei eine 81-jährige Autofahrerin, die für einen Unfall am Freitagnachmittag auf einem Parkplatz in der St.-German-Straße verantwortlich sei. Sie habe mit ihrem Wagen drei weitere Autos und einen Zaun beschädigt. „Bei der Fahrerin konnten anschließend Ausfallerscheinungen festgestellt werden, die nach ersten Ermittlungen durch die Einnahme verschiedener Medikamente auftraten“, so die Beamten. Sie ließen die Frau in die Klinik bringen und ihre Fahrerlaubnis vorläufig einziehen. Sie erwarte nun ein Strafverfahren wegen einer Verkehrsgefährdung. Verletzt worden sei niemand.