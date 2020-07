Am Sonntagmorgen kurz vor 9 Uhr ist in Speyer eine 81 Jahre alte Seniorin auf dem Weg zur Heiligen Messe in der St.-Josephs-Kirche bestohlen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat ein Unbekannter von hinten ihr die Handtasche von der Schulter gerissen. Die Frau stürzte dabei und verletzte sich.

Nach Angaben der Polizei war der Täter von hinten an die Seniorin herangetreten, als sie gerade das Gelände der St.- Josephs-Kirche in der Gilgenstraße betrat. Er riss der älteren Frau die über der Schulter getragene Handtasche ruckartig an sich. Die Seniorin wollte die Handtasche zwar noch festhalten, stürzte hierbei aber. Durch den Aufprall auf dem Asphalt erlitt sie eine Platzwunde im Gesichtsbereich. Sie wurde vom DRK ärztlich versorgt. Der derzeit unbekannte Täter flüchtete mit der Tasche, in der sich rund 50 Euro Bargeld befanden, zu Fuß über die Große Gailergasse.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,89 Meter groß, schwarze Haare und Vollbart, dunkler Trainingsanzug, Brille mit getönten Gläsern. Die Polizei sucht Zeugen des Raubes. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.