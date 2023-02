Eine 80-Jährige aus Speyer ist laut Polizei von Betrügern, die sich per Whatsapp als deren Sohn ausgaben, um mehr als 14.000 Euro betrogen worden. Zwischen dem 14. und 18. Februar täuschten die Betrüger Geldnöte des Sohnes vor und forderten das Opfer zu mehreren Echtzeit-Überweisungen auf. Als diese scheiterten, forderten die Täter die Frau auf, Login-Daten für ihr Online-Bankkonto inklusive der PIN mitzuteilen. Das tat die Frau. Somit konnten die Täter eine Abbuchung in Höhe von mehr als 14.000 Euro vornehmen und ließen sich die Transaktion von der Geschädigten in ihrer Banking-App bestätigen.

Die Polizei warnt erneut vor Betrügern am Telefon und Messenger-Diensten. Sie rät dazu, bei Anrufen und Nachrichten von unbekannten Nummern, immer die bekannte Person unter der alten Nummer zu kontaktieren. Überweisungen über Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. Niemals sollten Login-Daten für das Online-Banking oder Geheimzahlen weitergegeben werden.