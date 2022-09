Einer 79-jährigen Frau ist am Donnerstagmittag während einer Busfahrt vom Bahnhof in Richtung Postplatz die Geldbörse gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, habe die Geschädigte ihre Handtasche während der Busfahrt für einen Moment unbeaufsichtigt auf ihrem Platz liegen lassen. Als sie am Postplatz ausstieg und zu einer Bank in die Maximilianstraße ging, um dort Geld abzuheben, habe sie das Fehlen der Geldbörse festgestellt. Darin habe sich ein kleinerer Bargeldbetrag, die EC-Karte sowie ihr Ausweis befunden. Im Zusammenhang mit diesem Vorfall rät die Polizei unter anderem dazu, Geld und Kreditkarten immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper zu tragen und die Pin-Nummern von Geldkarten nicht in der Geldbörse aufzubewahren.