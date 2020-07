Eine schwer Verletzte und 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag in der Oberen Langgasse in Speyer.

Wie die Polizei am Dienstag informierte, fuhr die 79-Jährige aus Otterstadt mit ihrem VW Polo um 10.10 Uhr in der Oberen Langgasse in Richtung Bahnhofstraße hinter einem Linienbus her. Als dieser an einer Bushaltestelle anhielt, überholte die Polo-Fahrerin den Bus über die Gegenfahrspur und kollidierte dabei mit einem Opel Insignia, der vom Parkplatz Volksbank vor dem Bus auf die Obere Langgasse in Richtung Dudenhofer Straße einbog. Dessen 39 Jahre alte Fahrerin aus Böhl-Iggelheim blieb unverletzt, an den Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die im Brustbereich verletzte 79-Jährige wurde in örtliches Krankenhaus gebracht.