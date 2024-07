Weil die Fahrradkette absprang und sich das Hinterrad des Pedelecs verkeilte, stürzte am Sonntag gegen 10.55 Uhr ein 78-jähriger Mann auf der Wormser Landstraße in Fahrtrichtung Auestraße. Laut Polizei verletzte sich der Senior bei dem Sturz schwer und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.