Die Anzahl der ukrainischen Kinder und Jugendlichen in Speyerer Schulen ist in den vergangenen Wochen nochmals deutlich angestiegen.

Nach Angaben der Stadt besuchen mit Stand 5. Juli 77 ukrainische Kinder fast alle Schulformen in Speyer. 30 von ihnen gehen in städtische Grundschulen, 31 in die beiden städtischen Realschulen plus. Jeweils ein Schüler aus der Ukraine ist von der Integrierten Gesamtschule und an der Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule aufgenommen worden, zwei von der Berufsbildenden Schule. Zwölf junge Ukrainer besuchen in der Summe Gymnasium am Kaiserdom, Hans-Purrmann- und Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium. Ende April waren es noch 57 Schüler gewesen.