Zehntausende kinderpornografische Daten hat ein Speyerer aus dem Internet heruntergeladen. Seinen Ausflüchten schenkte das Gericht keinen Glauben. Er wurde verurteilt.

Für den Besitz und „die Speicherung von mehr als 46.000 Fotos und Videos mit kinderpornografischen Inhalten ist ein Speyerer zu einem Jahr und sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der 77-jährige Angeklagte hatte in einer Verhandlung am Amtsgericht Speyer die von der Staatsanwältin vorgeworfenen Taten gestanden, jedoch jegliche pädophile Neigung zurückgewiesen. „Das Grafische ist mein Hobby“, erklärte er mit Verweis auf „rund drei Millionen Bilder“, die sich auf seinem Computer befänden. Vor der Urteilsverkündung zeigte er Reue. „Ich habe etwas Unrechtes getan und sollte dafür bestraft werden“, sagte er.

Der Beschuldigte ist nach eigenen Angaben geschieden, kinderlos, inzwischen Rentner, lebt alleine und war bisher nicht vorbestraft. Bei einer Hausdurchsuchung sind laut Anklage die Dateien auf seinem Laptop, vier Festplatten, zwei Computern, elf USB-Sticks und 180 CDs gefunden worden, zudem ein Fotobuch mit entsprechenden Inhalten. Zu sehen waren demnach Säuglinge, Kleinkinder und Jugendliche, teilweise gefesselt, die missbraucht wurden. Das Geschlecht sei deutlich erkennbar gewesen, beschrieb Richterin Sascha Umealo-Wells die „Fundstücke“.

Bilder „automatisch aufgetaucht“

Die Bilder seien teilweise „automatisch aufgetaucht“, wies der Angeklagte die Suche nach Kinderpornografie im Internet von sich. Er habe sich keine Gedanken darüber gemacht, was auf den Bildern zu sehen gewesen sei. Nach kinderpornografischen Inhalten habe er nie gesucht, verteidigte sich der 77-Jährige. Die Staatsanwältin hatte ihm vorgehalten, die Anklage gegen ihn sei entstanden, nachdem aufgefallen sei, dass er bereits im Jahr 2023 entsprechende Fotos und auch Videos gesucht und anschließend heruntergeladen habe. Inzwischen sei ihm bewusst, dass er das nicht hätte tun sollen, so der Rentner.

Richterin und Schöffen legten die Bewährungszeit auf drei Jahre fest und machten dem 77-Jährigen zur Auflage, 2530 Euro an eine Karlsruher Initiative für Opferschutz nach sexuellen Übergriffen zu zahlen. Der Aussage des Beklagten, keinerlei pädophilen Neigungen nachgegangen zu sein, schenkte das Gericht keinen Glauben. Auf die Rückgabe seiner beschlagnahmten Geräte bis auf sein Mobiltelefon verzichtete der Verurteilte.