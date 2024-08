Opfer eines Betrugs ist am Mittwoch gegen 19.25 Uhr ein 77-jähriger Anwohner der Lina-Sommer-Straße geworden. Wie die Polizei mitteilt, klingelte ein Mann bei dem 77-Jährigen und gab sich als Nachbar aus. Dieser täuschte eine Notlage vor und erlangte so 160 Euro. Anschließend entfernte er sich mit einem grünen Auto. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,77 Meter groß, schwarzer kurzer Bart, bekleidet mit einem hellen Hemd und einer dunklen Hose. Der Mann soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Zeugen können sich mit der Polizei Speyer, Telefon 06232 1370, oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.