Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Wochenende 76 weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet, davon 50 am Samstag und 26 am Sonntag. Demnach haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 8303 Speyerer und Speyererinnen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. 1775 Bürgerinnen und Bürger der Domstadt gelten aktuell als infiziert. Im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind bislang 108 Speyerer. Der aktuelle Inzidenzwert für die Domstadt liegt, Stand Sonntag, bei 841,5 und ist damit im Vergleich zum Freitag (1074,1) wieder gesunken. Nach wie vor groß ist das Infektionsgeschehen bei den Unter-20-Jährigen. Hier liegt der Inzidenzwert aktuell bei 1261,2. Für die gruppe der 20- bis 59-Jährigen gibt das LUA den Inzidenzwert mit 977,8 an, bei den Über-60-Jährigen mit 362,6.