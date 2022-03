Ein 76-jähriger Autofahrer hat am Mittwochnachmittag einer 24-Jährigen die Vorfahrt genommen und dadurch einen Frontalzusammenstoß verursacht. Wie die Polizeiinspektion Speyer mitteilt, war die 24-Jährige gegen 15.50 Uhr in der Ernst-Abbé-Straße unterwegs und wollte nach links in die Pestalozzistraße abbiegen, als sie der Mann, der in der Pestalozzistraße fuhr, wegen eines geparkten Fahrzeugs übersah und ihr die Vorfahrt nahm. Die 24-Jährige erlitt laut Polizeibericht einen „erheblichen Schock“, weswegen der Rettungsdienst verständigt wurde. Sichtbare Verletzungen trugen die Beteiligten nicht davon. Den Sachschaden beziffern die Beamten mit rund 14.000 Euro. Einen zweiten Unfall meldet die Polizei von Mittwochabend: Ein 40-Jähriger war demnach mit seinem Auto in der Auestraße in Richtung Wormser Landstraße unterwegs und steuerte auf den Kreisverkehr zu. „Hierbei ging er irrtümlich davon aus, dass eine 59-jährige Mofa-Fahrerin gerade aus dem Kreisverkehr ausfahre und er somit einfahren könne“, schreibt die Polizei. „Tatsächlich blieb die 59-Jährige aber im Kreisverkehr, musste aufgrund des einfahrenden Pkw stark bremsen und stürzte hierbei auf der nassen Fahrbahn, ohne dass es zum Zusammenstoß kam.“ Die Mofa-Fahrerin verletzte sich hierbei am Bein und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.