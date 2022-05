Die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. Aufgrund der Corona-Situation und der damit verbundenen Planungsunsicherheit wird es zwar keinen zentralen Festakt geben, dafür aber eine Reihe kleinerer Veranstaltungen. Auftakt ist heute, Mittwoch: Zur Semestereröffnung hält der frühere Lehrstuhlinhaber Stefan Fisch um 19.30 Uhr in der Aula der Hochschule einen öffentlichen Vortrag über die Anfänge der Universität im Jahr 1947, die Ideen, die dahinterstecken, und die Gebäude. Denn am jetzigen Standort ist die Universität erst seit 1960. Höhepunkt des Jubiläumsjahres wird ein großes Campusfest mit Tag der offenen Tür am Samstag, 25. Juni, ab 13.30 Uhr. Angekündigt ist auch bereits, dass sich die Universität am Brezelfestumzug am Sonntag, 10. Juli, beteiligt.