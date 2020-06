Vom 28. Juni bis 16. August präsentieren Mitglieder der Pfälzischen Sezession in der Städtischen Galerie in Speyer einen Querschnitt durch ihr aktuelles künstlerisches Schaffen. Die Breite der ausgestellten Werke umfasst Malerei, Plastiken, Zeichnungen, Holzschnitte, Grafiken, Fotografie und Skulpturen aus Holz, Metall und zahlreichen anderen Werkstoffen. Derzeit sind 29 Künstler aktive Mitglieder der Pfälzischen Sezession. Die Gruppe sagt über sich: „Die Pfälzische Sezession wurde als Vereinigung von Künstlern 1946 gegründet. Ihr Name sollte das Zeichen eines Neuanfangs und eines Aufbruchs zur geistigen Erneuerung sein, verbunden mit der freien Ausübung der Kunst in ihren vielen Spielarten und der gegenseitigen Anerkennung der Leistung des anderen. Sie verfolgt keine programmatische Festlegung und sie war und ist offen für Künstler auch jenseits der Grenzen der Pfalz oder des Landes Rheinland-Pfalz nach seiner Gründung.“ 1946 war die erste Ausstellung der Sezession in Speyer. Doch schon 1945 formierte sich eine Künstlervereinigung, aus der die Sezession hervorging, deshalb die Jubiläumsausstellung zu 75 Jahre Sezession. Eine erste Ausstellung war damals in Neustadt.

Öffnungszeiten der Speyerer Ausstellung sind Donnerstag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Vernissage gibt es nicht. Es erscheint ein Katalog.

Es stellen aus Heiko Boerner, Peter Brauchle, Thomas Brenner, Dieter Brems, Sophie Casado, Otfried H. Culmann, Karl-Heinz Deutsch, Thomas Duttenhoefer, Michael Fieseler, Stefan Forler, Jochen Frisch, Juliane Gottwald, Peter Haese, Nikola Jaensch, Hermann Th. Juncker, Bernd Kastenholz, Werner Korb, Gabi Köbler, Anne-Marie Kuprat, Rainer Kurka, Eberhard Linke, Christiane Maether, Heike Negenborn, Emilio Francesco Provenzano, Michael Rausch, Achim Ribbeck, Susanne Ritter, Carmen Stahlschmidt und Manuel Wagner.

Bitte beim Besuch einen Mundschutz tragen und gültige Hygiene- und Schutzmaßnahmen beachten. Der Kunstverein Speyer und die Städtische Galerie laden zu dieser gemeinsamen Ausstellung ein.