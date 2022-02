Ein Unbekannter hat am Freitagabend einen 75-Jährigen verfolgt und diesem die Geldbörse gestohlen. Laut Polizei war der Senior gegen 22.15 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg von der Korngasse, als sich ein junger Mann an seine Fersen heftete. In der Schwerdstraße versetzte er dem 75-Jährigen dann völlig unvermittelt von hinten einen Tritt gegen die Beine und entwendete dabei dessen Geldbörse aus der Gesäßtasche. Den Beamten zufolge flüchtete der Täter in Richtung Gedächtniskirche. Der 75-Jährige blieb unverletzt. Zwar wurde das gestohlene Portemonnaie am Samstag von einem Passanten gefunden, allerdings fehlte ein niedriger Bargeldbetrag. Der Täter soll zwischen 20 und 30 Jahren alt, etwa 1,55 bis 1,60 Meter groß und dunkel bekleidet gewesen sein. Er habe auffallend braune Augen gehabt, trug außerdem eine Kopfbedeckung sowie eine weiße Mund-Nasen-Maske. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06232 137-0.