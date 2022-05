Das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldet für Speyer jüngst 75 Neuinfektionen, allerdings mit Meldedatum von Mittwochnachmittag. Aufgrund des Feiertags gab es am Donnerstag keine aktuelleren Zahlen. Inzidenzwert in Speyer: 167,5. Am Vortag lag der Inzidenzwert noch bei 175,4.