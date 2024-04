Am Donnerstag um 17.07 Uhr war der Startschuss für die bundesweite 72-Stunden-Aktion des katholischen Jugendverbands BDKJ. Unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ wollen Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Welt verbessern. Die Zeit tickt bis Sonntagabend. Auch in Speyer.

„Gut, dass noch ein paar von den 72 Stunden übrig sind“, sagt Jochen Hirt, Leiter der Pfadfinder von St. Konrad. Das Projekt der Gruppe in der Katholischen Kindertagesstätte St. Christophorus ist an diesem Freitag noch im Entstehen. Bis Sonntag, 17.07 Uhr, soll aus der maroden Kita-Matschküche eine neue werden. Verwilderte Hochbeete werden von Unkraut befreit, mit Erde befüllt, mit Obst und Gemüse bepflanzt sowie bemalt. Daneben sollen drei kindgerechte Sitzgelegenheiten auf der Dachterrasse der Kita entstehen, eine Pergola, die Schatten bietet, ein Insektenhotel sowie ein Tast- und Fühlpfad entlang des Zauns. 17 Helfer zwischen neun und 19 sind dabei. Am Samstag sollen es Hirt zufolge mindestens 25 sein.

Der Regen hat die Erde aufgelockert. „Das ist ein Vorteil, den das Wetter bietet“, sagt Sara-Marie Fluhrer, die Vorsitzende vom Pfadfinder-Stamm Speyer-Dom. Akribisch gräbt sie einen Baumstamm aus dem Boden, der für Kinder eine stetige Gefahrenquelle dargestellt hat. Sie sei mit fünf Teilnehmern dabei, weil der Projektpartner Kita St. Hedwig kurzfristig abgesagt habe, erklärt Fluhrer. „Morgen kommen auch die Kleinen“, kündigt sie Hilfe beim Hochbeet-Ausbau an. Hirt rechnet am Freitag mit Arbeit bis etwa 22 Uhr. „Morgen sind wir spätestens um 9 Uhr wieder da.“

Nicht weniger fleißig geht es bei der Kirche St. Otto zu. Messdiener von Pax Christi und Mitglieder der Malteser Jugend kärchern, was das Zeug hält. „Bei Regen ist schlecht malern“, erklärt Gruppenleiter Sebastian Gast die Säuberung der Außenwand. Für das Aufmalen der Szenen für einen biblischen Lehrpfad ist das Wetter zu schlecht. „Auf alle Fälle entstehen österliche und weihnachtliche biblische Geschichten, Szenen aus dem Leben Jesu sowie die Zehn Gebote auf Papier“, betont Gast. Sophie Schwenzer bringt die Grafik dafür mit.

Schwenzer gilt bei den Zehn- bis 19-Jährigen und ihren erwachsenen Helfern als „Künstlerin“ der Aktion. Ob das Wetter mitspielt oder nicht: Vor 22 Uhr geht hier niemand nach Hause. Um 8 Uhr am nächsten Morgen wollen alle wieder da sein und hoffentlich endlich zum Bemalen der bisher tristen Außenwand kommen. Zuvor muss die Fläche trocknen und grundiert werden. „Sonst hält keine Farbe“, vermutet Gast. Landtagsmitglied Michael Wagner (CDU) bringt Geld für Pizza vorbei, auch Markus Magin, Generalvikar des Bistums, ist zu Gast. Teilnehmerin Annika Pfundstein macht sich auf den Weg nach Hause, um die Helfer mit warmer Kleidung zu versorgen. Gast glaubt fest daran, dass der liebe Gott ein Einsehen mit ihnen hat und am Samstag die Sonne in Speyer vorbeischickt.

In der Viehtriftstraße 41 ist Warten auf Material-Nachschub angesagt. Violeta (21), Xenia (18) und Elisa, bei der Gartenarbeit nass geworden, trocknen langsam. Wie zwölf weitere Freiwilligendienstler des BDKJ freuen sie sich, endlich mit Abschleifen und Wege ebnen anfangen zu können. Ihr Ziel ist es, fest installierte Sitzgelegenheiten im Garten des Hauses anzulegen, in dem sieben psychisch Kranke wohnen. „Sie sollen den Aufenthalt im Freien sicher und entspannt genießen“, betont Xenia.

Hinzu kommen eine „Wartebank“ neben der Eingangstür und ein sanierter Schuppen in kreativer Ausgestaltung mit Erinnerungscharakter, berichtet Sonja Oswald vom Gemeindepsychiatrischen Zentrum (GPZ), das sich an der 72-Stunden-Aktion aktiv beteiligt. „Nachbarn haben mit Gartengeräten ausgeholfen“, erzählt sie. „Der Lack am Schuppen im Garten ist abgeblättert. Daher wird das Holz erst mal abgeschliffen. Danach soll neuer Lack angebracht und der Türstopper repariert werden“, steht auf der Aufgabenliste von Helfer Tobias Christmann. Zudem entstünden ein Sockel für eine Bank, eine Bankauflage sowie ein Tisch und eine sogenannte Rollbandspur für Rollatoren.

Von 9 bis 20 Uhr wurde am Freitag im Garten gewerkelt. Heinz-Jürgen Barth, seit 29 Jahren Bewohner des Hauses, das von der Stiftung für psychisch Behinderte getragen wird, bewundert das bunte Willkommensschild mit Herz und Blume, das Mitglieder der GPZ-Tagesstätte angefertigt haben. Er freut sich auf das „neue Gartengefühl“ und das Begegnungsfest mit allen Aktionisten, Bewohnern und Nachbarn am Sonntag ab 17.07 Uhr. Mehr Begegnung mit Nachbarn und Mitbewohnern soll künftig in der neuen Grünanlage möglich sein.

Eine vierte Aktionsgruppe in Speyer kommt von der KJG St. Joseph. Die Jugendlichen gestalten während der Aktion den Spielplatz der Kita St. Joseph in der Gilgenstraße neu. Neben einer Schlammküche bekommen die Kinder mit ehrenamtlicher Hilfe auch neue Spielgeräte. Generalvikar Magin lobte nach seinem Besuch bei mehreren Gruppen den großen Einsatz trotz Regens: „Ich war beeindruckt, dass sich so viele junge Leute nicht davon abbringen lassen, motiviert an ihren Projekten arbeiten und sich gemeinsam für eine Sache einsetzen. Mein großes Dankeschön an alle, die mithelfen und das ermöglichen.“