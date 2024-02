Mehrere Gruppen aus Speyer und Umland beteiligen sich an der bundesweiten „72-Stunden-Aktion“ des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Vom 18. bis 21. April wollen sie jeweils ein soziales, karitatives, kreatives, ökologisches oder gesellschaftspolitisches Projekt vor Ort stemmen. Beispiele aus früheren Jahren: die Anlage eines Erlebniswanderwegs in Harthausen oder eines Kita-Spielplatzes bei St. Joseph in Speyer.

Die Aufgaben für 2024 sind noch nicht bekannt – aber die Teilnehmer. Unter den 73 Gruppen aus dem Bistum sind zumindest fünf aus Speyer und vier aus dem direkten Umland: Pfadfinder St. Konrad, Pfadfinder Dom, Malteser Jugend, Ministranten Pax Christi, KJG St. Joseph, Messdiener St. Hildegard Dudenhofen, KJG Harthausen, Messdiener Otterstadt und KJG Lingenfeld. Der Aktionsbeginn ist für Donnerstag, 18. April, 17.07 Uhr, festgelegt. „Die Gruppen bringen entweder ihr eigenes Projekt in der sogenannten ,Do-it’-Variante mit, das sie während der drei Tage bearbeiten werden. Jedoch wählte ein Großteil der Gruppen die sogenannte ,Get-it’ Variante. Hierbei erfährt die Aktionsgruppe erst zum Aktionsstart von ihrem Projekt“, erläutert der BDKJ zum Ablauf.