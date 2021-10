Ein Streit zwischen zwei Speyerern ist am Freitag in Brandstiftung geendet: Wie die Polizeiinspektion Speyer mitteilt, gerieten zwei 51 und 71 Jahre alte Nachbarn verbal aneinander. In diesem Streit übergoss der 71-Jährige ein Stück Pappe mit Benzin, legte es auf das Auto des Nachbarn und zündete die Pappe an. „Bevor es zu einem Schaden kam, konnte das brennende Stück Pappe vom Pkw entfernt werden“, teilt die Polizei mit. Anschließend sei es aber „zu einer Rangelei“ zwischen den Nachbarn gekommen, in die sich auch weitere Personen einmischten. Laut Polizei wurden beide Männer leicht verletzt. Gleich mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter Telefon 06232 1370 oder an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.